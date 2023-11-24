Украина заявляет о планах России построить подземный тоннель в Крым, в Кремле это опровергают

Россия договаривается с Китаем о строительстве тоннеля под Керченским проливом. Об этом сегодня заявило американское издание The Washington Post со ссылкой на спецслужбы Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщается, что СБУ, якобы, перехватила переписку высокопоставленных российских чиновников и крупных китайских бизнесменов, в которой обсуждается проект.

«Перехваченные электронные письма показывают, что одна из крупнейших строительных компаний Китая выразила готовность участвовать. Сообщения были предоставлены The Washington Post украинскими чиновниками, надеющимися разоблачить проект и потенциальное участие Китая, – пишет издание, утверждая, что подлинность сообщений была подтверждена информацией, полученной другими СМИ, «включая файлы регистрации компаний, показывающие, что российско-китайский консорциум с участием лиц, упомянутых в электронных письмах, недавно был сформирован в Крыму».

«В сообщении от 4 октября говорится, что Китайская железнодорожно-строительная корпорация CRCC «готова обеспечить строительство железных и автомобильных дорог любой сложности в крымском регионе», – продолжает WP.

В США полагают, что руководителем консорциума, который предположительно будет заниматься проектом, назначен Владимир Калюжный – гендиректор севастопольского ОАО «Уранис-радиосистемы». Однако он, в ответ на запрос WP, информацию о переговоров по строительству тоннеля опроверг.

Отрицают планы России по строительству перехода под Кереченским проливом и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикацию The Washington Post чушью, которую не стоит комментировать.

Симферополь, Мирослава Мельник

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