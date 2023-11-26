Буря столетия: Крым накрыл сильнейший ураган

В Крыму бушует небывалый шторм: скорость ветра в некоторых районах полуострова в воскресенье достигала 40 метров в секунду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более 50 населенных пунктов Джанкойского и Красногвардейского районов, в которых живут около 40 тысяч человек. Отключения электроэнергии фиксируются и в других частях полуострова, наибольшее количество фиксируются в Евпатории, Черноморском и Сакском районах.

С 10 домов сорваны крыши. В Евпатории эвакуируют жителей прибрежных улиц. В Алуште сносит покрытие набережной и валит заборы.

Морские волны поднимаются на высоту до 9 метров. Крымчан просят не выходить из дома, пока не утихнет непогода.

«В связи с погодными условиями 27 ноября, понедельник, в Республике Крым объявлен выходным днем», – заявил глава РК Сергей Аксенов.

Между тем, циклон накрыл и побережье Краснодарского края: в Сочи повалило около 30 деревьев, одно из них рухнуло на контактную линию железнодорожных путей, в связи с чем на 2 часа было остановлено движение поездов.

В Анапе ветер срывает обшивку многоэтажных домов. В связи с погодой 27 ноября не будут работать детские сады, школы и учреждения допобразования.

Однако в Крыму улучшения ситуации в ближайшие часы тоже не ожидается: согласно информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

27 ноября на полуострове снова ожидается ураганный ветер.

ГУП «Вода Крыма» предупредило крымчан, что массовые перебои с электричеством могут затронуть объекты, связанные с водоснабжением и водоотведением. И рекомендовало запастись питьевой водой.

Симферополь, Лиана Макоба

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