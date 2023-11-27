Шторм унес из порта Тамань иностранный сухогруз

У берегов Анапы шторм выбросил на мель сухогруз.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе РосМорРечФлота,

сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза находился под погрузкой ячменя для Египта в морском порту Тамань, с получением штормового предупреждения судно перешло на якорную стоянку.

Сильнейший ветер и волна сорвали корабль с якорей около 23:00 мск 26 ноября. Около 2 часов судно дрейфовало вдоль берега пока около 01:00 мск не оказалось на мели.

«Сейчас BLUE SHARK находится на мели на ровном киле в непосредственной близости от берега в районе поселка Витязево, – уточнили в ведомстве. – Морские спасатели во взаимодействии с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции». На борту находятся 21 член экипажа – граждане Индии, Египта и Сирии.

Анапа, Лиана Макоба

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