Крым: один человек пропал, скорость ветра – 144 километра в час

В Крыму во время урагана пропал без вести 1 человек. Число пострадавших уточняется: только в Евпатории различные повреждения получили 7 человек. Двое из них в состоянии средней степени тяжести были госпитализирован в Евпаторийскую городскую больницу, пять получили амбулаторную помощь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с угрозой затопления из Евпатории и Сакского района, по данным МЧС, было эвакуировано 311 человек, из них 43 ребенка.

Без света остаются более 500 тысяч человек. В Саках из-за аварии отключено отопление в 20 домах.

По данным центра погоды Фобос в Крыму за сутки выпало 33 мм осадков, а скорость ветра достигала 144 км/ч (40 мс).

Симферополь, Лиана Макоба

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