В Севастополе эвакуированы несколько десятков человек, погибли сотни экзотических животных

В Севастополе во время шторма пришлось эвакуировать жителей нескольких населенных пунктов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью вышла из берегов река Бельбек –нагонная волна не дает ей сбросить воду в море. Начались подтопления жилых домов. Из поселка Любимовка эвакурованы 10 человек, из них 2 детей (3 и 9 лет).

Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что 5 человек размещены в пансионате «Лазурь», остальных забрали к себе родственники.

Так же эвакуированы 4 человека из домов по Качинскому шоссе.

Пришлось вывозить людей и из городка рядом с Херсонесским маяком: спасатели не могли добраться туда быстро, так как дорогу затопило, а в воде лежал провод под напряжением.

Всего к утру из разный частей города эвакуировано 35 человек.

Из-за ветра нарушен энергоснабжение в 354 жилых домах с населением более 2,6 тысяч человек. Кроме того, по данным МЧС, зафиксировано падение около 70 деревьев и 3 рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов 5 строений, 20 автомобилей.

Сильные волны смыли вентиляционную систему и кондиционер на крыше музея-аквариума. В кровле образовалась дыра, через которую задние затопило. Погибли несколько сотен экзотических животных, находившихся в аквариумах.

Сейчас ветер немного стих, но идет дождь со снегом. 27 ноября в Севастополе, как в и в Крыму, объявлен нерабочим днем. Горожан просят оставаться дома.

Севастополь, Лиана Макоба

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