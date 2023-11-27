В Севастополе эвакуированы несколько десятков человек, погибли сотни экзотических животных

В Севастополе во время шторма пришлось эвакуировать жителей нескольких населенных пунктов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью вышла из берегов река Бельбек –нагонная волна не дает ей сбросить воду в море. Начались подтопления жилых домов. Из поселка Любимовка эвакурованы 10 человек, из них 2 детей (3 и 9 лет).
Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что 5 человек размещены в пансионате «Лазурь», остальных забрали к себе родственники.
Так же эвакуированы 4 человека из домов по Качинскому шоссе.
Пришлось вывозить людей и из городка рядом с Херсонесским маяком: спасатели не могли добраться туда быстро, так как дорогу затопило, а в воде лежал провод под напряжением.
Всего к утру из разный частей города эвакуировано 35 человек.
Из-за ветра нарушен энергоснабжение в 354 жилых домах с населением более 2,6 тысяч человек. Кроме того, по данным МЧС, зафиксировано падение около 70 деревьев и 3 рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов 5 строений, 20 автомобилей.
Сильные волны смыли вентиляционную систему и кондиционер на крыше музея-аквариума. В кровле образовалась дыра, через которую задние затопило. Погибли несколько сотен экзотических животных, находившихся в аквариумах.
Сейчас ветер немного стих, но идет дождь со снегом. 27 ноября в Севастополе, как в и в Крыму, объявлен нерабочим днем. Горожан просят оставаться дома.
Севастополь, Лиана Макоба
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