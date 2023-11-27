В Крыму введен режим ЧС, один человек погиб

Во время урагана в Крыму погиб мужчина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Морское под Судаком нашли тело местного жителя, который отправился ночью на набережную смотреть на шторм.

Напомним, еще 7 человек в Евпатории, Белогорском и Советском районах получили различные ранения.

Шторм разбил набережные Мисхора, Алупки, Фороса, Гаспры. «В Кореизе сильно повреждена набережная Русалка. Смыты перила, фонари, скамейки, намыто много гальки. Идут работы и по подключению к электроэнергии. Порядка 500 сотрудников коммунальных служб задействованы в уборке Ялты», – рассказала глава города Янина Павленко. Завалена камнями и разрушена плитка на набережной Алушты. Разрушена часть набережной в Морском под Судаком. В Оленевке практически полностью смыло и уничтожило пляжи. Серьезно пострадал парк Extreme Крым.

В целом в правительстве РК фиксируют «очень большие» масштабы разрушений.

«Сейчас мы оцениваем ущерб, но ущерб очень большой. Такого шторма в Крыму не было никогда, – заявил советник главы РК Олег Крючков. – Подобное было локально в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью, – это большая трагедия для всего Крыма».

«В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым», – сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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