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Понедельник, 27 ноября 2023, 12:17 мск

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Стихия нанесла серьезный ущерб Институту биологии южных морей

Стихия нанесла серьезный ущерб Федеральному исследовательскому центру «Институт биологии южных морей».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пострадали 4 лаборатории: повреждено ценное исследовательское оборудование, уничтожен уникальный устричный сплат.

В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки. Городские власти обещают обратиться за помощью в Министерство науки РФ.

Уточнена информация по Аквариуму-музею: затопило 3-й зал, погибли свыше 500 морских животных, среди них рыба-нож и представитель крупнейшего вида пираний Черный Паку.

По словам специалистов, обитатели авкариума погибли из-за термального удара – они не перенесли холодную воду, затопившую аквариумы.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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