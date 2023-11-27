В Севастополе объявляется чрезвычайная ситуация

В Севастополе будет объявлена чрезвычайная ситуация регионального значения. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Ущерб значительный. Дал поручение готовить заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, будем объявлять чрезвычайную ситуацию регионального значения. Создавать комиссию по возмещению ущерба», – сообщил градоначальник.

Если суммы ущерба превысят резервы городского бюджета, будут направлены обращения в федеральный центр – там уже высказали готовность оказывать содействие.

При этом отмечается, что серьезных разрушений и погибших в Севастополе не зафиксировано.

Севастополь, Лиана Макоба

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