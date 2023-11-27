Циклон покинул Крым, но неприятности продолжаются

Балканский циклон, принесший в Крым ураган, покинул территорию полуострова и двинулся в сторону Москвы. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стихия начала ослабевать, но это не означает, что погодные неприятности закончились.

Сильный ветер сохранится до конца сегодняшнего дня. Его порывы повреждают восстановленные ночью электросети.

По данным ГУП «Крымэнерго», за ночь штормовой ветер порвал 6 линий электропередачи 110 кВ, 8 ЛЭП 35 кВ, около 200 ЛЭП 6-10 кВ, а также повредил около 4 тысяч трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Кроме того на смену дождю пришел снег: на Ангарском перевале покров превысил 20 сантиметров, дороги постепенно замерзают – их обрабатывают реагентами.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди и снегопады будут идти в Крыму минимум до пятницы.

Симферополь, Лиана Макоба

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