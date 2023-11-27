Полмиллиона жителей Крыма остаются без света, часть из них – без воды и связи

Около 500 тысяч жителей Крыма остаются без электричества: ураганный ветер рвал провода в течение воскресенья и всю ночь. Некоторые линии приходится восстанавливать по несколько раз.

Сейчас последствия непогоды стараются исправить 183 ремонтных бригады.

Из-за отсутствия электроэнергии в ряде населенных пунктов отключена вода. В большинстве из них восстановительные работы обещают завершить до конца дня.

По данным ГУП «Вода Крыма» наиболее сложная ситуация складывается по Красногвардейскому, Белогорскому, Советскому, Бахчисарайскому районам. Также без воды остаются часть сел Симферопольского и Красноперекопского районов.

Отмечаются в Крыму и проблемы со связью. Упавших базовых станций связи нет – проблема опять же в отсутствии электроэнергии.

На утро без питания было более 300 базовых станций, сейчас – 56.

Плюс ко всему, в Крыму возникли проблемы с вывозом мусора. В МинЖКХ республики предупредили: из-за упавших деревьев и размытых дорог местами возможны задержки с освобождением контейнерных площадок. Отходы обещают вывезти после устранения последствий непогоды.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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