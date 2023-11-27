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Понедельник, 27 ноября 2023, 18:20 мск

Новости Крым

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Белогвардеец устоял: на запад Крымского полуострова стихия разрушила памятники и артобъекты

В Крыму продолжают подводит итоги разрушительного разгула стихии.

Как уже сообщал «Новый День», в поселке Оленевка на западе полуострова море смыло все пляжи. А ветер практически полностью снес парк «Extreme Крым»: уничтожена арт-объекты, навесы, кафе и спасательные вышки.

Пострадал от урагана и памятник, посвященный столетию окончания Гражданской войны на юге России и установленный в Карантинной бухте Севастополя. Под напором стихии пал каменный красноармеец. Белогвардеец устоял.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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