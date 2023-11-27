В Ялте введен режим ЧС – соответствующее постановление подписал председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановским. Режим будет действовать до момента ликвидации последствий непогоды.

«По поручению главы Крыма под руководством министра жилищной политики и госстройнадзора Республики Никиты Тарасова создается рабочая группа с привлечением Минстроя и муниципалитета. Она обследует берегоукрепительные сооружения (бусы) от Фороса до Гурзуфа. Все – вне зависимости от формы собственности. Помимо этого отдел курортов и туризма собирает сейчас от собственников и пользователей бусов информацию о том, какие из них пострадали в ЧС, – рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко. – Еще одна рабочая группа (ее возглавит мой заместитель Юрий Журавлёв) обследует все мосты, подпорные стены, кровли, фасады, дворовые территории, дороги».

Ялта, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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