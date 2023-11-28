На Крым надвигается новый циклон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вторник, 28 ноября, будет относительно спокойно – без осадков, потеплеет до +10. Но ветер временами будет разгоняться до 20 метров в секунду.

Однако уже к вечеру вторника погода начнет ухудшаться, ветер – крепчать, ночью вновь пойдет дождь – к полуострову приблизится североатлантический циклон.

По мнению эколога, члена Совета по правам человека при губернаторе Кубани Андрея Рогача, это далеко не последний циклон, который придет на юг России наступающей зимой:

«Не исключаю, что следующий может оказаться еще более мощным и разрушительным, цитирует эксперта издание «Ясно». – Сильные ветра и штормы характерны для северного побережья Черного моря в осенне-зимний период. Проблема в том, что сейчас мы наблюдаем пиковую активность. Например, даже в Москве сейчас снегопад – мощнейший за последние 40 лет.

Если периодичность сильного проявления того или иного вида непогоды составляла ранее 5-10 лет, то теперь у нас негативные инциденты случаются ежегодно. Иногда по несколько раз».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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