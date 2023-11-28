В Крыму завершается строительство нового тоннеля, который позволит снабжать Южный берег водой с северной стороны Крымских гор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водовод проложен в сказал – под Ай-Петри. В 1964 году здесь уже прорубили один тоннель и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали.

Вопрос о реконструкции был поднят еще в начале 90-х годов прошлого века. Со стороны Ялты даже начали рубить новый тоннель, но прошли всего 1,5 км – деньги закончились, о проекте забыли.

Вернулись к этой идее только в 2018 году, когда Крым начал испытывать серьезные проблемы с водой. Поскольку вести буро-взрывные работы в этой местности нельзя, использовали технологию тоннельного щита.

В ноябре произошла стыковка двух тоннелей – нового и отреставрированного старого. Проект стоимостью 9 млрд рублей выполнен на 90%.

Пропускная способность нового водовода составит 1 тысячу кубометров в сутки.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, решена и проблема водоснабжения крымской столицы: «Больше две трети воды мы получаем из подводных каптажей с перспективой до 50 лет разработки. Нам ничего не угрожает в этой части».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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