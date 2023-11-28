В Крыму не нашлось специалистов, способных передвинуть дворцовый рояль

В Крыму не нашлось своих грузчиков, чтобы передвинуть рояль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только богатырь из села Усады согласился передвинуть дворцовый рояль. Договорились на 42,5 тыс руб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Алупкинском (Воронцовском) дворцово-парковом музее-заповеднике идет бурная культурная жизнь. Некоторые ее моменты широко освещаются, другие, став достоянием гласности, могут удивить.

Дворец, несомненно, здание большое и величественное. Поэтому, когда в ноябре нынешнего года в нем потребовалось передвинуть рояль, руководство поступило по всем правилам: объявили открытый конкурс на оказание услуги по его переносу, оценили трудозатраты и вывесили на сайте госзакупок конкурсную документацию.

Нести рояль далеко не надо – его перемещают внутри дворца. Однако в документах предусмотрено, что в случае необходимости, по согласованию сторон, исполнителем (разумеется, за дополнительную плату) могут быть оказаны услуги по упаковке груза.

Под конкурсной документацией стоит подпись начальника отдела торгов и закупок Антона Меньших.

Столь ответственная закупка проводится у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). И оказалось, что передвинуть рояль стоит нынче недешево – исполнителю заплатят за это 42,5 тысячи рублей.

Согласно результатам закупки, в роли грузчика выступит ИП Аяз Камалов из Татарстана. Основной вид своей деятельности он определяет как транспортную обработку грузов.

Почему для переноски рояля не нашлось богатырей поближе, не уточняется.

Симферополь, Ольга Картошина

© 2023, РИА «Новый День»

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