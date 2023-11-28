Аксенов: В зону ЧС попали 13 муниципалитетов

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 10 муниципалитетах Крыма. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данный момент ЧС сохраняется в Джанкое, Евпатории и Саки, а также а территории Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов.

Еще в 3 муниципалитетах введен режим «Угроза ЧС». Это Алушта, Судак и Первомайский район.

Накануне вечером об установлении режима ЧС заявили и власти Ялты, но глава Крыма курортную столицу республики сегодня не упоминает, хотя и оговаривается: определение границ зоны ЧС продолжается, идет сбор информации, организована совместная работа по уточнению объема причиненного ущерба.

По словам Аксенова, в РК остаются без электроэнергии 93 тысячи человек, восстановлена работа на 52 котельных из 125 обесточенных. В 245 селах нарушено водоснабжение (по данным ГУП «Вода Крыма» – в 100), 749 кровель повреждены частично или полностью. «Работы на объектах ведутся в круглосуточном режиме, бригады всех ресурсников сформированы», – заверил глава РК.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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