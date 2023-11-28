На Украине заявили об отравлении сотрудников ГУР и супруги главы ведомства Буданова

На Украине заявили об отравлении супруги главы ГУР Кирилла Буданова.

СМИ со ссылкой на источники в разведупралвении пишут, что состояние здоровья Марианны Будановой постоянно ухудшалось. В конце концов, ее госпитализировали в тяжелом состоянии и диагностировали отравление тяжелыми металлами.

«Эти вещества никак не используются в быту и военном деле, – утверждают источники. – Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека».

На похожие симптомы пожаловались и несколько сотрудников ГУР: у них болезнь проявилась позже и в более легкой форме, чем у Будановой.

«Скорее всего, отравили через еду. Ей уже лучше, первый этап лечения прошла. Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее, – говорят источники. – А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся».

Официально ситуацию пока никто не комментирует.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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