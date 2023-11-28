Ради ЕС: Киев решил ослабить хватку украинизации, но не для русскоязычных

В Верховную раду Украины внесен законопроект, призванный ослабить политику украинизации. Однако, делая реверанс перед Венгрией и Польшей, власти продолжают закручивать гайки в отношении русскоязычного населения страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о законопроекте №10288, который должен привести действующее законодательство в соответствие с экспертной оценкой Венецианской комиссии по защите нацменьшинств. Это одно из обязательных требований для вступления Украины в ЕС.

Разработчики заявляют, что предлагаемые поправки смягчают ряд норм по украинизации.

В частности предлагается:

– сократить обязательную квоту на украинский язык на телеканалах и радиостанциях с 90% времени, как сейчас, до 30%;

– в украиноязычных программах и фильмах допускать «использование других языков без дублирования или озвучивания (…) в любых произведениях, выступлениях, исполнении и т.д. на языках (…) национальных меньшинств»;

– не распространять требование издавать хотя бы 50% названий книг на украинском языке «на издательскую продукцию, изданную на языках национальных меньшинств», а специализированным книжным магазинам нацменьшинств разрешить выдавать до 100% продукции не на украинском языке.

Подобные нормы прописаны также для аудиовизуальной рекламы, материалов избирательной агитации.

Изменения должны касаться и сферы образования. Так, предлагается гарантировать в школах право использовать национальные языки меньшинств (если они являются официальными языками Европейского союза) наряду с украинским языком.

Те, кто начал обучение на этих языках до 2018 года, должен получить право завершить полное общее среднее образование на родном языке.

Профильное среднее образование будет позволено получать на языке нацменьшинств, кроме интегрированных курсов, связанных с изучением украинского языка и литературы, а также истории Украины.

Частным вузам позволят самостоятельно выбирать язык обучения из перечня официальных языков ЕС. При этом прописано, что будет обеспечено право изучения студентами государственного языка как отдельной учебной дисциплины.

Все эти нововведения не относятся к русскому языку: законопроект, разработанный украинским кабмином, еще сильнее сужает право на использование русского языка.

В частности, во время военного положения и еще в течение 5 лет после его отмены будет запрещено использовать русский язык в медиа, в издательском деле, в избирательном процессе (в том числе и для агитации).

Кроме того, деятельность Уполномоченного Верховной Рады, которому по закону дают новую обязанность защищать право на использование языков нацменьшинств, не будет распространяться на защиту русского языка.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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