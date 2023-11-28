Пожилой крымчанин демонстрировал школьницам свои причиндалы

Пожилой житель Феодосии оказался в СИЗО из-за общения со школьницами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 72-летний мужчина знакомился с девочками в соцсетях и после нескольких невинных разговоров предлагал им посмотреть на его детородный орган. Пока доказано 5 таких эпизодов со школьницами 13-16 лет.

«Поймали деда случайно – изначально подозревали в обороте порнографии, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Остаток дней он, скорее всего, проведет максимально некомфортно: сейчас дожидается приговора в СИЗО».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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