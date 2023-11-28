В Крым опять пришел шторм

В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением холодного фронтального раздела сегодня вечером и в течение суток 29 ноября в Крыму ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах очень сильные.

Ветер местами усилится до 25 м/с. На отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.

Сильные дожди ожидаются на полуострове и в выходные.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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