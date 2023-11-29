В Крыму и Севастополе ветер снова рвет провода

В Крыму опять бушует непогода.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Севастополе минувшей ночью из-за сильного ветра произошло более 300 аварийных отключений на электросетях.
По данным и.о. замгубернатора Евгения Горлова без света остались 540 дмов с населением 1 тысяча 850 человек.
Ориентировочное время устранения аварий – 23:00 29 ноября.
В Крыму без света и воды остаются десятки населенных пунктов в Бахчисарайском, Белогорском, Красноперекопском, Ленинском, Симферопольском районах, Джанкое, Керчи и Феодосии. В большинстве из починить все обещают к 17 часам сегодняшнего дня, по остальным сроки не определены.
Севастополь, Лиана Макоба
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