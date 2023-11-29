В Крыму полностью восстановили движение общественного транспорта, в Севастополе – нет

В Крыму полностью восстановили движение общественного транспорта – об этом заявили в правительстве республики.
Как сообщили РИА «Новый День» в Минтрансе РК, движение городских троллейбусов в Алуште, Керчи, Симферополе и Ялте возобновлено в полном объеме с 27 ноября. Движение трамваев в Евпатории восстановили 28 ноября. С сегодняшнего дня вновь начали работать троллейбусы на маршруте Симферополь – Алушта – Ялта.
Железнодорожный транспорт работает в обычном режиме.
В соседнем Севастополе по-прежнему не ходят катера и паромы, так как шторм повредил причалы. Для горожан организован компенсационный автобусный маршрут.
Симферополь, Лиана Макоба
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