В Крыму полностью восстановили движение общественного транспорта, в Севастополе – нет

В Крыму полностью восстановили движение общественного транспорта – об этом заявили в правительстве республики.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минтрансе РК, движение городских троллейбусов в Алуште, Керчи, Симферополе и Ялте возобновлено в полном объеме с 27 ноября. Движение трамваев в Евпатории восстановили 28 ноября. С сегодняшнего дня вновь начали работать троллейбусы на маршруте Симферополь – Алушта – Ялта.

Железнодорожный транспорт работает в обычном режиме.

В соседнем Севастополе по-прежнему не ходят катера и паромы, так как шторм повредил причалы. Для горожан организован компенсационный автобусный маршрут.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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