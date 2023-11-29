Крым и Кубань снова накрыл мощный циклон

Крым, Кубань и Причерноморье снова накрыл мощный циклон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным метеорологов центра Фобос является практически точной копией того, что обрушился на регион 26-27 ноября: сформировавшиеся над Средиземным морем воздушные массы достигли Черного моря и усилились за счет теплой воды в его акватории.

По прогнозам синоптиков основной удар стихии примет Севастополь: в городе ожидается выпадение двухнедельной нормы осадков, а ветер будет дуть со скоростью 23 метра в секунду.

30 ноября циклон уйдет на север.

Сейчас в зоне осадков находятся Южный берег и вся восточная часть Крыма, включая Керченский пролив.

Напомним, 27 ноября во время шторма в проливе столкнулись 3 корабля. Судно «Матрос Шевченко» снялось с якоря в порту «Кавказ» и попыталось выйти в открытое море. Но из-за сильнейших порывов ветра его навалило на «Матрос Позынич», которое не смогло увернуться от удара, и вместе их понесло на теплоход «Кавказ-5». Только через 20 минут после столкновения суда смогли разойтись друг с другом на безопасное расстояние. Среди людей пострадавших нет.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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