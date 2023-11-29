В Крыму осудили компаньонку по родам, погубившую младенца

В Крыму вынесен приговор компаньонке по родам, чьи действия привели к смерти младенца.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, беременная жительница поселка Ленино решила организовать свои роды на дому, отказавшись от квалифицированной помощи врачей и госпитализации в медучреждение, хотя знала, что у нее есть противопоказания для такой процедуры.

На сайте объявлений она познакомилась с 38-летней жительницей Севастополя, которая без лицензии занималась частной медицинской практикой в качестве доулы (компаньонки по родам – такая профессия в РФ не зарегистрирована).

Доула проводила с жительницей поселка Ленино встречи в арендуемых залах на территории Симферополя и Севастополя, где производила медосмотры, назначала биологически активные добавки.

Днем 2 февраля текущего года у крымчанки начались роды. Компаньонка, осмотрев клиентку, обнаружила, что у плода имеются особенности и заверила пациентку о положительном опыте принятия подобных родов. В результате отсутствия оперативной квалифицированной медицинской помощи новорожденный мальчик скончался.

Мать ребенка осудили в мае: она признана виновной в причинение смерти по неосторожности и приговорена к 1,5 годам ограничения свободы.

Теперь вынесен приговор доуле: она признана виновной в осуществлении медицинской практики лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, что повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 235 УК РФ).

Суд назначил компаньоке наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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