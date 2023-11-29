Топит школы, разрушает стены: на Ялту обрушились ливни

На Ялту утром 29 ноября обрушились сильные осадки.

По словам главы города Янины Павленко, к 11:00 выпало более 60 мм. «Это фактически половина того, что было в разрушительный потоп 2021 года», – говорит градоначльница.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фиксируется поднятие уровня рек, однако в целом по сравнению с событиями двухлетней давности опасности потопа пока нет – русла и ливневки с пропуском воды справляются.

«Ситуация контролируема, – утверждает Павленко. – Выезжаю в город на осмотр пострадавших территорий. Важно: граждане, пострадавшие в результате неблагоприятных погодных условий, могут обратиться в администрацию города Республики Крым с 09:00 до 18:00 (без перерыва на обед) в устной или письменной форме:

– по телефонам +7(3654) 20-57-70, 20-57-73, +7(978)538-86-30;

– на электронную почту pisma@yalta.rk.gov.ru

– принести обращение лично по адресу: г. Ялта, площадь Советская,1.

Всего с начала суток 29 ноября на линию ЕДДС поступило 160 обращений. Самые сложные ситуации сейчас в Васильевке – подтапливает 1 этаж сада №23, в Ялте в школе №10 топит столовую, в школе №12 – цокольный этаж. В Кореизе на улице Родниковая – 18 поток воды направился во дворы. Есть информация о подтоплении подъездов.

Отмечаются массовые разрушения подпорных стен. В Гурзуфе перекрыта улица Виноградная – обрушилась стена, подмыло дорогу. На Симферопольском шоссе в Массандре нанос грунта с виноградника.

В четырех домах проблемы с кровлей. Электричества нет по 10 адресам.

Остановлены котельные ЯТС на Таврической-13, Гоголя-24 и а Винодела Егорова- 9 – в первых двух поврежден газопровод, в третьей – затопило вентканалы.

Ялта, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube