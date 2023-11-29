Рыболовным компаниям юга России обещают ежегодные субсидии

Минсельхоз России предложил компенсировать часть расходов рыболовным компаниям южных регионов. Проект соответствующего постановления правительства сейчас находится в стадии общественного обсуждения.

Предполагается выдавать субсидию на оплату труда сотрудников и страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию организациям рыбохозяйственного комплекса в Севастополе, Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Обязательное условие: получатели субсидии должны вести промысел в акваториях Азовского и Черного морей. Предполагается, что с помощью субсидии компаниям в условиях ограничения возможности для промысла удастся сохранить среднесписочную численность работников.

Всего на поддержку рыболовов планируется ежегодно выделять из федерального бюджета 327 млн рублей, которые будут поступать от продажи на аукционе инвестквот на добычу крабов.

Москва, Игорь Юров

© 2023, РИА «Новый День»

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