Житель Крыма погиб, спасаясь от урагана в магазине

Житель Крыма отравился угарным газом, спасаясь от урагана в магазине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в Белогорске. Электричество в городе исчезло вскоре после начала бури. 38-летний мужчина и его супруга решили переждать непогоду в семейном продуктовом магазине. А чтобы было комфортнее сидеть взаперти посреди бушующей стихии, с собой взяли генератор – подключили к нему освещение и холодильник.

Оборудование сначала оставили на улице, но на ночь занесли внутрь.

Когда дым начал поступать в помещение, супруги уже спали.

«Мужчина это почувствовал, встал выключить генератор, но не дошел до него и упал. Супруга успела добежать до середины комнаты, но тоже потеряла сознание, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Утром их обнаружила продавщица». Мужчина скончался, женщину госпитализировали.

Белогорск, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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