В Крыму продолжается рост заболеваемости корью

В Крыму отмечается резкий рост заболеваемости корью.

Как сообщили РИА «Новый День» в республиканском управлении Роспотребнадзора, первый случай за последние 4 года был зафиксирован в мае текущего года, в июне – еще 3, в июле – 5.

В ноябре – уже 13.

По данным ведомства, корь выявлена в Керчи, Феодосии, Судаке, Симферополе и прилегающем районе, Евпатории, Черноморском районе.

Всего зарегистрировано 25 заболевших, 80% из них – дети. Никто из них не был привит. Между тем, вакцинация является единственным эффективным методом профилактики.

Прививки от кори входят в национальный календарь вакцинации: их ставят детям в возрасте 1 года и 6 лет.

Взрослым прививки делают с интервалом не менее 3 месяцев.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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