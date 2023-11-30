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Четверг, 30 ноября 2023, 11:52 мск

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В Севастополе чиновники отказались помочь бездомному во время урагана

Севастопольские чиновники отказались помочь бездомному во время урагана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина приехал в город из Ставропольского края, но по какой-то причине остался без денег и возможности вернуться домой.

Несколько дней он жил на улице, ночевал в подъездах. Когда начался ураган, он начал спрашивать у горожан, где могут помочь бездомным. Кто-то направил его в отдел по работе с гражданами без определенного места жительства. Но там ему в помощи отказали, заявив, что жилых мест у них нет.

«А он чем раньше думал? – цитирует сотрудника центра соцобслуживания ForPost.

Мужчине повезло: ему помогли общественники. Его отвезли в рабочий дом «Тихая гавань», где он переждал непогоду и получил возможность заработать на билет домой.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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