Чем дольше в Крыму чинят электросети, тем больше крымчан остается без света

В Крыму сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением. Более того, чем дольше работают ремонтные бригады ГУП «Крымэнерго», тем больше крымчан сидят без света.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев утверждал, что к вечеру 29 ноября без электроэнергии в республике «остается порядка 9 тысяч 300 человек».

«По состоянию на 11:00 30 ноября количество обесточенных потребителей сократилось до 10 тысяч 300 человек», – сообщили сегодня в ГУП «Крымэнерго».

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведет служебное расследование в отношении руководителей тех муниципалитетов и региональных отделений «Крымэнерго», где до конца четверга не завершат работы по восстановлению энергоснабжения

Между тем, в Крыму ожидается очередной шторм: 1 – 3 декабря ветер на полуострове будет дуть со скоростью до 25 м/с.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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