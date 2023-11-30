Чем дольше в Крыму чинят электросети, тем больше крымчан остается без света

В Крыму сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением. Более того, чем дольше работают ремонтные бригады ГУП «Крымэнерго», тем больше крымчан сидят без света.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев утверждал, что к вечеру 29 ноября без электроэнергии в республике «остается порядка 9 тысяч 300 человек».
«По состоянию на 11:00 30 ноября количество обесточенных потребителей сократилось до 10 тысяч 300 человек», – сообщили сегодня в ГУП «Крымэнерго».
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведет служебное расследование в отношении руководителей тех муниципалитетов и региональных отделений «Крымэнерго», где до конца четверга не завершат работы по восстановлению энергоснабжения
Между тем, в Крыму ожидается очередной шторм: 1 – 3 декабря ветер на полуострове будет дуть со скоростью до 25 м/с.
Симферополь, Лиана Макоба
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