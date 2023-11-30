В Крыму подросток угнал у матери автомобиль, чтобы впечатлить девушку – получилось

Юный крымчанин угнал у матери машину, чтобы произвести впечатление на девушку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Керчи обратилась в полицию с заявлением, что у нее исчез Volkswagen. И сама предположила, что сделать это мог ее 17-летний сын: парень отбился от рук, состоит на учете в ПДН и уже привлекался к ответсвенности за избиение.

Машину вскоре обнаружили на одной из городских дорог, попытались остановить, но водитель резко увеличил скорость и попытался скрыться. «Погоню не прекратил даже предупредительный выстрел в воздух из табельного, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Зато остановила физика – подросток не справился с управлением и выскочил на обочину. Дух не сломался, с пассией они принялись удирать пешком, но их задержали».

Керчь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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