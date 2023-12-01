«Усиление ветра до 25 м/с»: штормовое предупреждение выпустило МЧС Крыма

МЧС России по Республике Крым выдало штормовое предупреждение о сильном ветре на полуострове в предстоящие выходные.

«В течение суток 2 и 3 декабря в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с», – говорится в сообщении.

В этих условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов, предупредили в ведомстве.

Аналогичное предупреждение действует днем в пятницу, 1 декабря.

Спасатели призвали местных жителей не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не парковать автомобили вблизи рекламных щитов, шатких конструкций, ЛЭП и деревьев.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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