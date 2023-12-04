В Крыму возбуждено уголовное по факту гибели семьи с двумя детьми

В Крыму возбуждено уголовное по факту гибели в результате отравления угарным газом семьи с двумя детьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, сегодня рано утром в частном доме в села Укромное были обнаружены тела четверых человек – супружеской пары и двух детей – мальчика в возрасте 8 лет и девочки в возрасте 12 лет. Погибших обнаружил начальник главы семьи, который приехал, проверить все ли в порядке, так как мужчина не вышел на работу и не отвечал на телефонные звонки. Еще трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет госпитализированы.

По предварительным данным семья отравилась угарным газом.

На место выехала специально созданная группа, в которую вошли руководители управления криминалистики, Симферопольского следственного отдела, наиболее опытные следователи и криминалисты.

Сейчас с привлечением специалистов «Крымгазсети» поводится осмотр домовладения, отопительных приборов, газового котла, системы вентиляции.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 190 УК РФ. В ходе расследования будет дана оценка действиям контролирующих служб, ответственных за проверку функционирования отопительного оборудования.

Симферополь, Лиана Мак5оба

© 2023, РИА «Новый День»

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