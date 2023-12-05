В Азовском море зафиксирован рост популяции русского осетра

В Азовском море отмечается рост популяции русского осетра.

«По данным учетной траловой съемки, основное присутствие русского осетра наблюдается в открытой части моря. Полученные данные более чем в два раза превышают оценку осенней учетной траловой съемки прошлого 2022 года», – сообщили в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наблюдения ведутся с 2014 года – тогда азовская популяция осетра стремилась к нулю. В течение последующих лет в море регулярно выпускалась молодь осетровых и повышалась эффективность рыбоохранных мероприятий.

Это принесло свои плоды: сейчас ученые отмечают многовозрастную структуру азовской популяции. Плюс за последние 5 лет размеры учтенных особей русского осетра увеличились до 122 см, а масса – до 20,4 кг.

Керчь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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