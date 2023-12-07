Крымчане заявили ущерб от урагана уже на 2 млрд рублей

265 тысяч жителей Крыма заявили об ущербе, причиненном ураганом, и подали заявления на компенсацию убытков. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общая сумма поступивших заявок уже достигла 2 млрд рублей.

Наибольшее количество запросов поступает из Симферопольского, Белогорского, Черноморского, Сакского, Джанкойского и Нижнегорского районов, отметил Аксенов. И поручил усилить работу комиссий на местах, привлекая сотрудников подведомственных учреждений и депутатов.

Сейчас в муниципалитетах работает 240 комиссий по определению ущерба – этого недостаточно.

«Руководству муниципалитетов, в которых комиссии до сих пор не приступили к работе, грозит увольнение», – заявил Аксенов, уточнив: работа комиссии на месте ликвидации последствий должна составлять не более трех дней.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube