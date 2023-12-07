В Крыму продолжается ликвидация последствий урагана

В Крыму продолжается ликвидация последствий, возникших в результате непогоды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общее количество поврежденных кровель составило 1 тысячу 59. На сегодняшний день отремонтировано 801. Планируется, что все работы в пострадавших от стихии муниципалитетах будут завершены до 12 декабря. Исключением станет Джанкойский район, где больше всего поврежденных кровель. Продолжается отвод воды из села Прибрежного Сакского района, где произошло сильное подтопление. Из-за особенностей рельефа и перепада высот используется несколько вариантов. Была построена система каналов, вырыта траншея с выходом в море. В настоящее время вода уже начала уходить.

«Хочу подчеркнуть важность порубки сухостойных деревьев. Большинство обрывов электросетей произошло именно из-за упавших на провода веток, – заявил глава ОРК Сергей Аксенов. – Данное поручение должно выполняться во всех муниципалитетах, так же как и другие, запланированные на этот год».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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