На Крым обрушатся сильные дожди

МЧС по Республике Крым выпустило штормовое предупреждение из-за сильных дождей, которые обрушатся на полуостров сегодня вечером.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 8 декабря, ночью и утром 9 декабря в Крыму ожидаются местами сильные дожди, усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с», – сказано в сообщении.

Спасатели рекомендовали жителям не посещать горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные. Тех, кто проживает в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел рек, просят принять меры по сохранности своего имущества.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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