Самый известный водопад Крыма подрос и обвалился

Самый известный и высокий водопад Крыма закрыт для посещения – кусок скалы заблокировал туристическую тропу.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Заповедный Крым», многодневные обильные посадки привели к обрушению скальной породы. Несколько внушительных осколков перегородили проход к водопаду.

Сегодня тропу обещали расчистить. До окончания работ туристический объект закрыт.

Напомним, на прошлой неделе ученые КФУ опубликовали результаты исследования высоты Учан-Су. До сих пор считалось, что эта величина едва превышает 98 метров.

Сотрудники Никитского ботанического сада и «Заповедного Крыма» измерили водопад с помощью GPS-навигатора и получили 116 метров.

Ученые КФУ использовали электронный тахеометр Sokkia CX-105 и спутниковый геодезический приемника Prin X91 (в качестве нижней линии использовался перегиб на субгоризонтальной площадке, где лежат камни): по их данным высота водопада составляет 114,1 метра. удалось установить, что высота водопада – 114,1 метра.

Разницу в 2 метра с результатами НБС в КФУ объяснили тем, что в условиях ущелья навигационные устройства работают с большой погрешностью, в то время как погрешность тахеометра составляет миллиметры.

В любом случае, Учан-Су оказался гораздо выше, чем считалось ранее.

Ялта, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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