ФСБ: В Крыму вскрыта украинская агентурная сеть, занимавшаяся подготовкой терактов

В Крыму вскрыта украинская агентурная сеть, занимавшаяся подготовкой терактов, а также подготовкой покушений на чиновников и политиков. Об этом сообщили в ФСБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году, по данным ведомства, на полуострове задержаны 18 украинских агентов и их пособников, причастных к 5 диверсиям на железных дорогах в Симферопольском, Кировском районах Крыма и в районе Феодосии; к подрывам газопроводов в Симферополе и ялтинском поселке Кореиз, а также к подрывам транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим.

Еще 14 терактов было предотвращено.

Возбуждено и расследуется более 30 дел по статьям о терроризме. 10 человек уже осуждены.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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