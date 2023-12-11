В Ялте оползни и обвалы рвут коммуникации и угрожают здоровью детей

В Ялте жители двух многоквартирных домов остались без отопления. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ночь на понедельник на улице Ломоносова из-за обильных осадков обвалилась подпорная стена. Она и повредила теплотрассу, отставив без тепла 2 дома.

Кроме того, произошел оползень и в Алупке.

Горожане тут же поставили градоначальницу в известность, что в Ялте есть «Второй год обращаемся к Вам по поводу разрушающейся опорной стены под домом на Крупской – 21. Реакции нет. Ждем когда, совсем обвалится и порвет газовую трубу?» К обращению приложена фотография: трещина приобрела угрожающие размеры.

«К Кореизской школе размыло единственный проход для детей, нижняя дорожка уже давно нарушена строительством рядом.

Дети идут в школу – еще темно, грязи по колено, и теперь еще угроза для жизни и здоровья появилась. Начальная школа ходит так же по этой дороге». К этому сообщению тоже приложена фотография: детям предлагается преодолевать опасный участок по проходу шириной в одну тротуарную плитку без перил. Одно неосторожное движение – и прохожий рискует улететь в глубокую канаву, наполненную плиточными осколками и переходящую в крутой склон.

Ялта, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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