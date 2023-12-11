В Крыму отмечается резкий рост заболеваемости ковидом

В Крыму отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусом: за минувшую неделю выявлено почти в 2,5 раза больше случаев, чем за предыдущую семидневку.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, за отечный период зафиксировано 388 случаев заражения, что на 133% больше, чем на предыдущей неделе.

В Севастополе, наоборот, наблюдается некоторое снижение: зарегистрированы 290 случаев, что на 2% ниже предыдущего показателя.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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