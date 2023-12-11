Севастопольская школьница обвинила в попытке изнасилования водителя автобуса

Жительница Севастополя обвинила водителя рейсового автобуса в попытке изнасилования ее дочери-школьницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обвинение строится на рассказе 12-летней девочки. Она сообщила матери, что возвращалась после занятий в театральном кружке на автобусе №1. «На конечной остановке подошла к шоферу, чтобы оплатить проезд. В этот момент двери салона захлопнулись, а мужчина схватил девочку и начал приставать. Ребенок кое-как смог вырваться, открыть двери и сбежать домой, – пишет Mash. – Родителям она рассказала, что это происходит уже не в первый раз».

Мать написала заявление в полицию, мужчину объявили в розыск. И довольно быстро установили его личность. Все собранные материалы уже переданы в следственные органы, сообщили в МВД Севастополя.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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