Крымчане и севастопольцы оказались в числе тех, кому дольше всех копить на первый взнос по ипотеке

Крым и Севастополь вошли в десятку российских регионов, жителям которых придется дольше всех копить на первоначальный взнос на ипотеку. Исследование проводило РИА «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выяснилось, что обитатели большинства регионов могут справиться с этой задачей менее чем за 6 лет.

В качестве основного показателя, по которому ранжировались территории, выступает количество лет, необходимых для накопления первоначального взноса для приобретения типовой шестидесятиметровой квартиры в своем регионе. Предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих с медианной зарплатой и одного ребенка ежемесячно откладывают 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой РИА Рейтинг в среднем за 12 месяцев с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года. Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой шестидесятиметровой квартиры в каждом регионе.

Выяснилось, что быстрее всего нужную сумму могут накопить жители Ямало-Ненецкого автономного округа – им для этого понадобится в среднем 2,3 года. Самая сложная ситуация в Кабардино-Балкарии, где этот показатель составляет 14,7 года.

Севастополь и Крым занимают соответственно 79 и 80 места: севастопольцам придется копить 8,9 лет, крымчанам – 10,3. При этом доля семей, которые не смогут собрать первоначальный взнос по ипотеке даже за 10 лет, в Севастополе составляет 44,7%, в РК – 51,1%.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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