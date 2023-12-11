Исход: депутаты Верховной рады массово заявляют о желании сложить полномочия

Депутаты Верховной рады Украины массово заявляют о желании сложить полномочия. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день из 450 депутатов в Раде остался 401. Например, в конце минувшей недели полномочия сложили сразу трое.

А вот у тех, кто еще сохраняет статус народного избранника, избавиться от него, похоже, уже не получится.

«На самом деле количество людей, которые хотят уйти из парламента, намного больше, – заявил Арахамия. – Мы уже не отпускаем людей. Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца и принимать необходимые для государства законы».

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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