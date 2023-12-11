Забытый подельник украинского нардепа торгует в Крыму кое-чем таинственным

Забытый подельник нардепа Андрея Сенченко торгует в Крыму кое-чем таинственным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Евпаторийская городская администрация решила что-то купить у ООО «Аквабиощит» за 208 тыс 500 рублей. Информацию об этом, как положено, разместили на сайте госзакупок. Условия конкурса оказались полусекретными: в них не был указан предмет закупки. То есть никто, кроме заранее назначенного победителя конкурса, не мог бы в нем участвовать даже теоретически.

В итоговых конкурсных документах упоминаются многофункциональные устройства в сфере информационно-коммуникационных технологий. В разделе «спепцификация» указано, что товар измеряется в штуках, но графа «количество» пуста. Видимо, сколько-то этих устройств (идентификационный код закупки 233911000428391100100100260010000242) тайком, но за деньги бюджета муниципального образования городской округ Евпатория и купила, согласно договору, глава администрации города Евпатории Республики Крым Елена Демидова.

Интересно понять, почему в качестве единственного поставщика анонимных устройств было выбрано ООО «Аквабиощит». Компания зарегистрирована в 2019 году в квартире жилого дома на краю Симферополя (район магазина «Ашан»). Несмотря на намек, содержащийся в названии, основное ее занятие – торговля оптовая неспециализированная. То есть условные акваланги с ластами и принтеры – не самая сильная ее сторона, не в них дело. Уставный капитал – 10 тыс рублей, сотрудников двое.

И выбор уникального поставщика секретного товара для евпаторийской мэрии объясняется, скорее всего, личностью единственного владельца, бенефициара и директора Александра Подвигина.

В этом году администрация Евпатории уже купила у него кое-что, оказавшееся источником бесперебойного питания для компьютеров. Другому госзаказчику – интернату для престарелых – «Аквабиощиту» удалось продать болгарку, телевизор и унитаз за 7 тыс 200 рублей и тоже без указания предметов закупок.

Кстати, всероссийская информационная база «За честный бизнес» советует проверить Подвигина – на нем стоит красная метка.

Те крымчане, кто следил за бурной политической жизнью автономии в украинский период и помнят Андрея Сенченко (депутата и вице-премьера крымского правительства) и связанных с ним бизнес-авантюристов, могут помнить и эту фамилию.

Сенченко был «отцом» Единого Республиканского Цифрового Территориального Кадастра (ЕРЦТК). Подвигин – главой его исполнительной дирекции. Одной из составных частей этой дорогой аферы конца 1990-х годов был «швейцарский контракт». Общая стоимость работ по контракту должна была составить $1 470 000 (один миллион четыреста семьдесят тысяч). Получателем денег была указана фирма Рlastedil S. А. (Швейцария).

В 2001 году афера была раскрыта. Следком констатировал: «Для исполнения данного Контракта из бюджета АРК были выделены, а впоследствии перечислены должностными лицами Исполнительной дирекции в адрес швейцарской фирмы значительные денежные средства. Оплаченная покупка оборудования в Швейцарии не состоялась, перечисленные средства были израсходованы на консультационные услуги и оплату обучения специалистов ИД ЕРЦТК. Директором указанного учреждения были заверены акты выполненных работ, которые в действительности швейцарскими специалистами выполнены не были, а оборудование, заказанное для выполнения данных работ, на территорию Украины не поступало».

По представлению прокуратуры Высший Арбитражный суд Украины ликвидировал ИД ЕРЦТК как незаконную организацию. По иронии судьбы в специально перестроенном при Сенченко для тайн Кадастра здании теперь разместился отдел по борьбе с организованной преступностью МВД.

Андрей Сенченко несколько лет скрывался за границей (говорят, в Швейцарии), потом, вернувшись, примкнул к украинской партии «Батькивщина», возглавляемой Юлией Тимошенко, стал депутатом Рады. После Крымской весны окончательно съехал в Киев. Его крымские активы были национализированы.

Подвигин такой крутой карьеры сделать не сумел. Хотя с 2015 года на нем числится еще и микропредприятие ООО «Массив». Видимо, воспоминание о кадастре: оно пытается заниматься архитектурной деятельностью.

Впрочем, судя по сайту госзакупок, кто-то в Евпатории его еще помнит и любит…

Симферополь, Ольга Картошина

© 2023, РИА «Новый День»

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