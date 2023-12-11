Открытие симферопольской Соборной мечети снова перенесли

Открытие Соборной мечети в Симферополе снова перенесли.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», согласно проекту, комплекс включает основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров, внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом), четыре 50-метровых минарета. Малые купола – всего 24 – предусмотрены на стенах внутреннего двора.

Проект оценен в 3,5 млрд рублей. Строить предполагалось на пожертвования. Открыть мечеть собирались в апреле 2020 года, однако довольно быстро точную дату называть перестали, подтверждая только год – 2020 и заявляя, что в целом комплекс готов на 60%. Но комплекс так и не открыли.

18 марта 2021 года заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов во время общения президента с жителями Крыма сообщил, что строительство близится к завершению, ведутся отделочные работы, и пригласил Путина принять участие в церемонии открытия мечети. Президент согласился и через пару месяцев поручил правительству РФ и властям Республики Крым помочь в завершении строительства. Отчитаться о выполнении поручения было необходимо до 1 октября. А предполагаемый срок открытия мечети назначили на 2022 год.

Однако опять не случилось. В феврале текущего года председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Айдер Типпа заявил, что основные работы планируют закончить к июню 2023 года.

В конце мая президент России Владимир Путин призвал скорее завершить объект.

«На заседании Совета по межнациональным отношениям под руководством Главы государства был озвучен вопрос окончания строительства Соборной мечети в Симферополе. Пообщался с учредителями – завершить строительно-монтажные работы планируется в сентябре этого года», – заявил глава РК Сергей Аксенов.

Но этого не произошло ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре.

9 декабря в молельном зале Соборной мечети организовали первый намаз. Однако богослужение прошло в тестовом режиме, и для посещения мечеть еще закрыта. Торжественное открытие планируют провести в феврале:

«Ориентировочно генеральному подрядчику на работы, которые осталось доделать, нужно месяца два, – заявил секретарь Духовного управления мусульман Крыма при главе Республики Крым Айдер Аджимамбетов. – Много времени занимает именно роспись: в подвальном помещении в местах омовения осталось доделать роспись на дереве. И во дворе остались купола, которые тоже нужно расписать».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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