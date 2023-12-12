Жители Севастополя подрались из-за парковки, сломали аппарат Илизарова

Жители Севастополя устроили драку на автостоянке. Причиной послужило желание одних перегородить парковку, чтобы никто не занял их место, и возмущение других. Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разразился на парковке на улице Крылова. Парочка автовладельцев собиралась отъехать по делам и решила заблокировать место, на котором стоял их автомобиль, а заодно и все остальные места.

«Попытались поднять ограждение, чтобы никто чужой (а также скорая или пожарка) не подъехал, но не смогли из-за припарковавшейся здесь же «бэхи», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

За ними наблюдал мужчина: он возмутился, что парочка пытается перегородить всю парковку, встал на поднимаемый трос и начал снимать происходящее на телефон. Это не понравилось нехрупкой даме, и она ринулась на сделавшего замечание с кулаками, периодически пиная субтильного мужчину мощной ногой.

Несмотря на то, что оппонент отступал под натиском севастопольской амазонки, муж корпулентной красотки бросился на помощь. Бодро проскакав половину парковки на одной ноге (вторая у него находилась в аппарате Илизарова), он начал лупить посмевшего возмутиться по голове.

Тот отбивался, как мог, в какой-то момент толкнул агрессивную даму, а та снесла своего «одноногого» мужа – его отбросило на ту самую BMW, которую супруги собирались заблокировать вместе со всей парковкой.

От удара аппарат Илизарова сломался, и его обладатель из схватки выбыл. Это не остановило его спутницу: она продолжила нападать на оппонента, правда, уже только вербально. И плюнула в него.

Сейчас в истории разбирается полиция.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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