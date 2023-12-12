В Крыму выявлены первые случаи гонконгского гриппа

В Крыму растет заболеваемость ОРВИ, выявлены первые случаи гриппа.
Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, в течение минувшей недели в республике зафиксировано 6 тысяч 978 человек, заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Это на 8,2% больше, чем за предыдущую семидневку.
В Севастополе зарегистрировано 2 тысячи 635 вновь заболевших – на 3,5% выше уровня предыдущей недели.
Медики отмечают, что заболеваемость ОРВИ «в большей мере обусловлена циркуляцией не гриппозных респираторных вирусов, преимущественно риновирусов и вирусов парагриппа». Однако отмечаются единичные случаи циркуляции вирусов гриппа типа А (H3N2) (гонконгский ).
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»