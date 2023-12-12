В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба москвичке во время пластической операции

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба здоровью во время пластической операции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Москвы обратилась в одну из частных клиник Севастополя, где ей сделали блефаропластику, подтяжку груди и живота. По словам женщины, врача она выбирала по отзывам. Возможно. Свою роль сыграла и цены – за все операции она заплатила 325 тысяч рублей.
Вскоре после выписки у нее начались сильные боли в животе. «Обратилась в госпиталь Минобороны, там ей подтвердили: операцию сделали плохо. К болезненным ощущениям позже прибавились некроз и шрамы на животе, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Спустя год женщина живёт на два города: постоянно ездит лечиться в Севастополь, пока муж сидит дома с детьми. По словам врачей, полностью восстановиться не получится уже никогда».
Женщина обратилась в суд, где заявила, что вся подготовка к операции заключалась в одном анализе крови. Сейчас Гавриленко уволен из клиники, перед Анастасией никто не извинился. Суд обязал медцентр вернуть пациентке 325 тысяч рублей, еще столько же взыскал за моральный вред и возложил на медиков за расходы по экспертизе.
Руководство медцентра ни с доводами истицы, ни с вердиктом суда не согласилось. По их версии операцию проводил врач высшей категории, все процедуры были сделаны хорошо, результат был качественный, в суд пациентка обратилась, чтобы получить деньги, а экспертизу провела в какой-то частной конторе. В медцентре заявили, что будут оспаривать и выводы экспертизы, и решение суда.
Теперь к делу подключились следователи:
«По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг жительнице Москвы, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч.1. ст. 238 УК РФ).
Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, пациентка из столицы обратилась за услугами пластической хирургии в частную медицинскую клинику Севастополя, где ей были проведены операции, по результатам которых ее состояние здоровья значительно ухудшилось, – сообщили в в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю. – В рамках расследования уголовного дела следователями изучаются обстоятельства и качество проведения операций, наличие разрешительных документов на таковой вид деятельности у клиники, будет дана оценка действиям медперсонала, назначены соответствующие экспертизы».
Севастополь, Лиана Макоба
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