Правительство России утвердило проект первого рекреационного кластера в Крыму

Правительство России утвердило проект комплексного развития территории в селе Приветное под Алуштой. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это буде первый рекреационный кластер на полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общая площадь кластера составит 480,6 га.

Площадь объектов капстроительства – 3 млн 239 тыс 315 «квадратов», в том числе около 2 млн метров жилья, остальное – социальная и туристическая инфраструктура.

Предполагается, что одновременно на территории кластера сможет размещаться не менее 40 тысяч человек (отметим, что население Большой Алушты со всеми поселками в данный момент едва превышает 55 тысяч).

Начать строительство планируют в следующем году. Стоимость проекта не озвучивается.

Алушта, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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